Словаччина передасть Україні свої системи ППО С-300

06:54 19 березня Київ, Україна

Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять до Словаччини американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість систем ППО С-300, які передаються Україні.

Повідомляється, що Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині.

"Сьогодні прийнято остаточне рішення про те, що система буде розгорнута. Вони призначені для посилення стримування союзників та захисту території Словаччини та її мешканців від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. ЗРК Patriot стануть на чергування із середини квітня", - йдеться у повідомленні військового відомства Нідерландів.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Він також зазначив, що в суботу його адміністрація дала дозвіл на виділення ще 200 млн доларів, або можна було здійснювати постійне постачання зброї та боєприпасів до України.