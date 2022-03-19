Словаччина передасть Україні свої системи ППО С-300

Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять до Словаччини американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість систем ППО С-300, які передаються Україні.
Повідомляється, що Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про надання 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Він також зазначив, що в суботу його адміністрація дала дозвіл на виділення ще 200 млн доларів, або можна було здійснювати постійне постачання зброї та боєприпасів до України.
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