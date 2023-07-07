Словаччина передасть Україні 16 артустановок Zuzana

16:36 07 липня Київ, Україна

Україна та Словаччина підписали контракт на постачання 16 артилерійських установок Zuzana для ЗСУ та їх доставка планується швидкими темпами.



Про це на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським сказала президентка Словаччини Зузана Чапутова.

"Ми підписали контракт на постачання 16 установок Zuzana в Україну. Це відбудеться в дуже швидкому темпі. Ми розроблятимемо загальний тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів. А наші підприємства будуть розміновувати територію України", - сказала вона.

Зеленський у свою чергу сказав, що співпраця України та Словаччини зміцнює обидві країни.

"Підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2. Ми працюємо і заради інших спільних виробництв - снарядів, гармат. Я вдячний за готовність допомагати гуманітарним розмінуванням", – сказав він.

Президент зазначив, що Україна готова купувати словацьку техніку для розмінування та створювати нові виробництва такої техніки.