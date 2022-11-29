Словаччина передала на український фронт 30 бойових машин піхоти

Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти завдяки домовленості із Німеччиною.
Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь.
Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь.
Він подякував міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за "прекрасну співпрацю".
За домовленістю з Берліном Словаччина отримає від Німеччини 15 бойових танків Leopard 2 A4, включаючи запчастини, боєприпаси, а також навчання для військових. Зокрема, у грудні до Словаччини з Німеччини прибуде перший танк Leopard 2 A4, а потім упродовж 2023 року щомісяця країна отримуватиме одну-дві одиниці техніки.
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