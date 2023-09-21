Словаччина та Україна погодили систему ліцензування для зернової торгівлі

Міністри сільського господарства Словаччини та України досягли угоди щодо запровадження системи ліцензування для торгівлі зерном. Цей крок передбачає скасування заборони на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини.
Про це повідомляє Міністерство сільського господарства Словаччини, посилаючись на Reuters.
Зазначається, що Україна погодилася призупинити скаргу, яку вона раніше подала проти Словаччини у Світовій організації торгівлі (СОТ).
Згідно з повідомленням, між Україною та Словаччиною досягнуто угоди про впровадження системи торгівлі зерном, заснованої на видачі та контролю ліцензій. Однак до повного впровадження та успішного тестування цієї системи заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишиться чинною.
Про це повідомляє Міністерство сільського господарства Словаччини, посилаючись на Reuters.
Зазначається, що Україна погодилася призупинити скаргу, яку вона раніше подала проти Словаччини у Світовій організації торгівлі (СОТ).
Згідно з повідомленням, між Україною та Словаччиною досягнуто угоди про впровадження системи торгівлі зерном, заснованої на видачі та контролю ліцензій. Однак до повного впровадження та успішного тестування цієї системи заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишиться чинною.
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