Словаччина безоплатно передала Україні п'ять вертольотів та боєприпаси

11:16 16 червня Київ, Україна





Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, пише Aktuality.



За словами Надь, військову допомогу у вигляді вертольотів буде відшкодовано з Європейського фонду миру.



Передані гелікоптери були замінені на Black Hawk американського виробництва. Уряд Словаччини схвалив виділення військової допомоги Україні, зокрема, на озброєння ЗСУ вже надійшли чотири гелікоптери Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для системи «Град» Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, пише Aktuality.За словами Надь, військову допомогу у вигляді вертольотів буде відшкодовано з Європейського фонду миру.Передані гелікоптери були замінені на Black Hawk американського виробництва.

"Ця допомога Україні, як і всі попередні поставки, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є висловленням солідарності Європейського Союзу з Україною", - зазначив міністр.

Він нагадав, що згадані гелікоптери вже виведені зі складу словацьких Збройних сил та замінені сучасними гелікоптерами UH-60M Black Hawk.



Учора, 15 червня, міністр взяв участь у зустрічі країн-членів Альянсу та представників 20 інших країн у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, щоб скоординувати свою військову допомогу Україні з іншими партнерами та союзниками.