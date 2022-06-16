Словаччина безоплатно передала Україні п'ять вертольотів та боєприпаси

Уряд Словаччини схвалив виділення військової допомоги Україні, зокрема, на озброєння ЗСУ вже надійшли чотири гелікоптери Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для системи «Град».
Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, пише Aktuality.
За словами Надь, військову допомогу у вигляді вертольотів буде відшкодовано з Європейського фонду миру.
Передані гелікоптери були замінені на Black Hawk американського виробництва.
Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, пише Aktuality.
За словами Надь, військову допомогу у вигляді вертольотів буде відшкодовано з Європейського фонду миру.
Передані гелікоптери були замінені на Black Hawk американського виробництва.
Він нагадав, що згадані гелікоптери вже виведені зі складу словацьких Збройних сил та замінені сучасними гелікоптерами UH-60M Black Hawk.
Учора, 15 червня, міністр взяв участь у зустрічі країн-членів Альянсу та представників 20 інших країн у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, щоб скоординувати свою військову допомогу Україні з іншими партнерами та союзниками.
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