"Занадто велику" росію хочуть "порізати" - що в голові у путіна

09:32 22 грудня Київ, Україна

Дезінтеграція росії - мета її стратегічних противників, їм країна здається "надто великою". Про це сказав президент росії володимир путін на засіданні колегії російського міноборони в середу, 21 грудня.

"У наших стратегічних противників стоїть мета дезінтеграції та послаблення, роз'єднання нашої країни протягом століть. Нічого нового тут немає. Занадто велика, як їм здається, країна, яка становить загрозу для когось, тому її треба трішки порізати, роздробити. Завжди так було", – сказав путін і порадив усім охочим "ознайомитись з відповідною літературою".

При цьому, за його словами, росія зі свого боку "завжди, майже завжди дотримувалася зовсім іншого підходу, інших установок".

"Ми завжди хотіли бути частиною так званого цивілізованого світу, і ось після розвалу Радянського Союзу, який ми допустили своїми власними руками, нам чомусь здавалося, що з дня на день ми станемо частиною цього так званого цивілізованого світу. А як з'ясувалося, нас там не чекали, незважаючи на всі наші зусилля та спроби. Кажу це, маючи на увазі і свою роботу, і я теж робив ці спроби, наші спроби зблизитися, стати цією частиною – ні”, – нарік путін.

Він вважає, що були спроби "добити росію, розтягнути і новостворену російську федерацію". Для цього нібито використовувалися "міжнародні терористи на Кавказі".

Нагадаємо, вчора путін заявив, що росія веде війну не проти України, а нібито з НАТО. При цьому він знову назвав українців "братським народом".