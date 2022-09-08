Сліди тортур та відсутні частини тіла: росія повернула тіло британського добровольця Пола Урі

15:48 08 вересня Київ, Україна

Через півтора місяці переговорів росія повернула Україні тіло британського добровольця Пола Урі, повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубинець.
 
За його словами, тіло повернули з численними пораненнями та слідами тортур.
«Після більш ніж 1,5 місяці переговорів рф через проксі-державні формування - так звані "ДНР", повернула тіло закатованого британського добровольця Пола Урі. У нього відсутні частини тіла, видно численні порізи та сліди тортур», — написав Лубинець.
Лубинець бачив фотографії тіла, і на них чітко видно, що людина була вбита, а не померла "внаслідок хвороби і стресу", як заявляла влада "ДНР".
«Можу сказати, що смерть була насильницькою. Людина просто не витримує таких мук. Я бачив фото мертвого тіла, і хто побачить, не сумнівається. Вбивство добровольця Пола Урі тортурами — військовий злочин, який стане ще одним доказом на трибуналі російського політичного та військового керівництва. Докази під час суду проти путіна», – сказав Лубинець.
Про те, що причиною смерті Урі були "хвороби та стрес", заявляла "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова.
 
Остаточну причину смерті Пола Урі встановить судмедекспертиза.

Британця Пола Урі затримали 25 квітня неподалік Запоріжжя, він прямував до зони бойових дій із гуманітарною місією. У самопроголошеній "ДНР" його звинуватили у найманстві та відправили під варту. Мати Урі розповідала, що він страждав на діабет першого типу і йому постійно був необхідний інсулін. 10 липня представники самопроголошеної ДНР заявили, що Пол Урі помер через хвороби та "стрес".