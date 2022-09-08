Сліди тортур та відсутні частини тіла: росія повернула тіло британського добровольця Пола Урі

15:48 08 вересня Київ, Україна

Через півтора місяці переговорів росія повернула Україні тіло британського добровольця Пола Урі, повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубинець.

За його словами, тіло повернули з численними пораненнями та слідами тортур.

«Після більш ніж 1,5 місяці переговорів рф через проксі-державні формування - так звані "ДНР", повернула тіло закатованого британського добровольця Пола Урі. У нього відсутні частини тіла, видно численні порізи та сліди тортур», — написав Лубинець.

Лубинець бачив фотографії тіла, і на них чітко видно, що людина була вбита, а не померла "внаслідок хвороби і стресу", як заявляла влада "ДНР".

«Можу сказати, що смерть була насильницькою. Людина просто не витримує таких мук. Я бачив фото мертвого тіла, і хто побачить, не сумнівається. Вбивство добровольця Пола Урі тортурами — військовий злочин, який стане ще одним доказом на трибуналі російського політичного та військового керівництва. Докази під час суду проти путіна», – сказав Лубинець.

Про те, що причиною смерті Урі були "хвороби та стрес", заявляла "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова.