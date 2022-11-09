Наступний саміт НАТО відбудеться влітку 2023 року у Литві

10:41 09 листопада Київ, Україна





Про це повідомив Генеральний секретар



"Я дякую нашому дорогому союзнику — Литві, за проведення саміту НАТО-2023 у Вільнюсі 11-12 липня наступного року. Це буде можливість ще більше зміцнити наш Альянс і вирішити ключові питання безпеки в цей критичний час", — написав Столтенберг. Наступна зустріч глав держав та урядів країн Північноатлантичного альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "Я дякую нашому дорогому союзнику — Литві, за проведення саміту НАТО-2023 у Вільнюсі 11-12 липня наступного року. Це буде можливість ще більше зміцнити наш Альянс і вирішити ключові питання безпеки в цей критичний час", — написав Столтенберг.



Столтенберг також повідомив, що лідери країн НАТО на наступному саміті розглянуть значне збільшення видатків на оборону та продовження допомоги Україні.



"Ми стикаємося з найскладнішим і непередбачуваним безпековим середовищем з часів холодної війни. Зустріч у Вільнюсі надасть главам держав і урядів країн НАТО можливість узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування і оборони і розглянути питання про значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України", - йдеться у його заяві.