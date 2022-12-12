Наступні санкції ЄС вдарять по російських держканалах та пропагандистах

До дев'ятого пакета санкцій, який глави МЗС країн ЄС обговорюють на переговорах у Брюсселі, буде включено понад 140 російських громадян, у тому числі телеведучі Борис Корчевніков та Марина Кім.
Про це повідомляє EUObserver з посиланням на проєкт документа.
Разом з ними під заморожування активів та заборону на видачу віз потраплять у минулому кінорежисер Микита Міхалков, співак Георгій Лепсверідзе, який концертує під псевдонімом «Лепс», а також блогер Дмитро Пучков (Гоблін) та політолог Сергій Міхєєв.
Крім того, фігурантами «чорних списків» стануть п'ять топменеджерів телеканалів РЕН-ТВ і Russia Today та четверо членів родини Ковальчуків, яка володіє медіаактивами та соцмережами в росії. Серед них – Тетяна Ковальчук, яка входить до трійки найбагатших жінок росії та має гірськолижний курорт «Ігора», де своє весілля святкувала одна з дочок президента володимира путіна.
Холдинг АНО «ТВ Новини», що керує Russia Today і фінансується з бюджету, при цьому потрапить до переліку підсанкційних юросіб разом з ВДТРК і «Національною медіагрупою», що володіє телеканалом СТС.
Загалом до дев'ятого санкційного пакета буде включено 144 фізособи, а також 169 компаній. Також передбачено заборону на інвестиції в гірничодобувний сектор російської економіки, посилення ембарго на постачання продукції подвійного призначення та блокуючі санкції проти банків, у тому числі Московського кредитного банку, великим клієнтом якого є «Роснефть».
Разом з ними під заморожування активів та заборону на видачу віз потраплять у минулому кінорежисер Микита Міхалков, співак Георгій Лепсверідзе, який концертує під псевдонімом «Лепс», а також блогер Дмитро Пучков (Гоблін) та політолог Сергій Міхєєв.
Крім того, фігурантами «чорних списків» стануть п'ять топменеджерів телеканалів РЕН-ТВ і Russia Today та четверо членів родини Ковальчуків, яка володіє медіаактивами та соцмережами в росії. Серед них – Тетяна Ковальчук, яка входить до трійки найбагатших жінок росії та має гірськолижний курорт «Ігора», де своє весілля святкувала одна з дочок президента володимира путіна.
Холдинг АНО «ТВ Новини», що керує Russia Today і фінансується з бюджету, при цьому потрапить до переліку підсанкційних юросіб разом з ВДТРК і «Національною медіагрупою», що володіє телеканалом СТС.
Загалом до дев'ятого санкційного пакета буде включено 144 фізособи, а також 169 компаній. Також передбачено заборону на інвестиції в гірничодобувний сектор російської економіки, посилення ембарго на постачання продукції подвійного призначення та блокуючі санкції проти банків, у тому числі Московського кредитного банку, великим клієнтом якого є «Роснефть».
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