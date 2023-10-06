Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 10 жовтня у Брюсселі

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 10 жовтня, повідомили у пресслужбі Пентагону.
Зазначається, що у засіданні візьмуть участь керівники МО та старші військові посадові особи з майже 50 країн. Вони планують обговорити поточну ситуацію в Україні та забезпечення українців засобами, які необхідні для захисту суверенної території.
Крім того, додають у Пентагоні, Остін залишиться на зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 12 жовтня у штаб-квартирі Альянсу.
Крім того, додають у Пентагоні, Остін залишиться на зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 12 жовтня у штаб-квартирі Альянсу.
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