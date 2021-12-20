Чи слід закривати в'їзд в Україну всім росіянам? – відповідь Зеленського

Демократичні закони дозволяють громадянам нашої країни звертатися до президента із пропозиціями, необхідно лише набрати потрібну кількість голосів під петицією. У черговій такій петиції від Зеленського вимагають повністю закрити кордон України для громадян країни-агресора, Росії.

Свою відповідь громадянам на поставлене у петиції питання Володимир Зеленський опублікував на сайті Офісу Президента.

Насамперед він відзначив громадянську позицію, виявлену тими, хто підписався під зверненням. Але водночас президент вказав на обмеження на в'їзд для тих громадян РФ, які підтримують окупацію РФ українських територій, беруть участь у незаконних збройних формуваннях на Донбасі або відвідують окупований Крим.

Починаючи з 2015 року заборонено в'їзд до нашої країни за паспортами РФ. Дозволено перетинати наш кордон лише з дипломатичним, службовим чи закордонним паспортом.

Прикордонна служба України ретельно відстежує всіх, хто може бути зарахований до вищезгаданих груп осіб, кому в'їзд до країни заборонено, або тих, хто може бути потенційно причетним до провокацій чи інших незаконних дій.

Президент зазначив, що це питання необхідно як слід вивчити, щоб врахувати всі "всі можливі сценарії розвитку, зокрема, з погляду аспектів безпеки та можливих соціальних наслідків нововведень".

Наразі петицію передано на розгляд прем'єру, секретарю РНБО та голові СБУ.