Слідчий орган ПАРЄ займеться злочинами в Білорусі

09:52 10 вересень Київ, Україна

Весь світ обурений беззаконням, терором і порушенням прав людини, які відбуваються останнім часом в Білорусі. Не залишив без уваги те беззаконня, що відбувається, комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини. По-перше, в комітеті заявили, що не визнають результати президентських виборів у Білорусі. По-друге, повідомили про створення міжнародного слідчого органу, який займеться збором і освітленням доказів про правопорушення в республіці. Про це йдеться в заяві комітету ПАРЄ.

"Комітет з правових питань та прав людини солідарний з відважним народом Білорусі, який бореться за свої права і гідність. Сотні тисяч людей мирно кинули виклик офіційним попередженням і загрозам помсти. Є численні достовірні повідомлення про масові серйозні порушення права на вільні та справедливі вибори, права на свободу слова та зібрань, права на свободу, а також про акти катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження із мирними демонстрантами", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим Комітет відмовився визнати результати останніх президентських виборів. Він вимагає, щоб вибори були "проведені за принципом справедливості та на транспарентній основі під наглядом міжнародних спостерігачів".

 

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"Для того, щоб послати чіткий сигнал усім співробітникам сил безпеки про те, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи, у співпраці з іншими міжнародними органами, повинна в терміновому порядку створити міжнародний слідчий орган для збору інформації та збору доказів злочинів у сфері прав людини, скоєних в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до співпраці в цьому розслідуванні повинні бути запрошені як білоруська влада, так і представники громадянського суспільства.
У ПАРЄ повідомили, що результати розслідувань будуть опубліковані та доведені до відома всіх національних або міжнародних правоохоронних органів, які готові й здатні здійснювати судове переслідування за масові порушення прав людини, вчинені в Білорусі.
 
Раніше Україна в ПАРЄ ініціювала декларацію про Білорусь, в якій говорилося, що вибори в Білорусі "не відповідають міжнародним виборчим стандартам, проводилися з масовими порушеннями прав і свобод громадян і не відбивають вільного волевиявлення білоруського народу".
 
Нагадаємо, напередодні в Білорусі заарештували опозиціонерів Колесникову і Знака.