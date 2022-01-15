Слідчий орган ПАРЄ займеться злочинами в Білорусі

09:52 10 вересень Київ, Україна

Весь світ обурений беззаконням, терором і порушенням прав людини, які відбуваються останнім часом в Білорусі. Не залишив без уваги те беззаконня, що відбувається, комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини. По-перше, в комітеті заявили, що не визнають результати президентських виборів у Білорусі. По-друге, повідомили про створення міжнародного слідчого органу, який займеться збором і освітленням доказів про правопорушення в республіці. Про це йдеться в заяві комітету ПАРЄ.

"Комітет з правових питань та прав людини солідарний з відважним народом Білорусі, який бореться за свої права і гідність. Сотні тисяч людей мирно кинули виклик офіційним попередженням і загрозам помсти. Є численні достовірні повідомлення про масові серйозні порушення права на вільні та справедливі вибори, права на свободу слова та зібрань, права на свободу, а також про акти катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження із мирними демонстрантами", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим Комітет відмовився визнати результати останніх президентських виборів. Він вимагає, щоб вибори були "проведені за принципом справедливості та на транспарентній основі під наглядом міжнародних спостерігачів".

"Для того, щоб послати чіткий сигнал усім співробітникам сил безпеки про те, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи, у співпраці з іншими міжнародними органами, повинна в терміновому порядку створити міжнародний слідчий орган для збору інформації та збору доказів злочинів у сфері прав людини, скоєних в Білорусі", - йдеться в повідомленні.