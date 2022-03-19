Слідом за Німеччиною від російської пропаганди відмовилася Великобританія - заборонено телеканал RT

12:14 18 березня Київ, Україна

У Великій Британії регулятор відкликав ліцензію російського пропагандистського телеканалу RT на мовлення в країні. Рішення набирає чинності негайно.

Про це повідомляє CNN.



Це рішення було прийнято після розслідування неупередженості його висвітлення вторгнення Росії в Україну. Британський регулятор мовних ЗМІ Ofcom заявив, що RT не може бути відповідальним мовником.



Ofcom провів 29 розслідувань у зв'язку з висвітленням RT російського вторгнення та взяв до уваги нові закони в Росії, які "фактично криміналізують" будь-яку журналістику, яка відступає від наративу Кремля щодо війни в Україні.



"Свобода висловлювання - це те, що ми люто охороняємо в країні, і планка для дій щодо мовних компаній справедливо встановлена дуже високо. Після незалежного процесу регулювання сьогодні ми виявили, що RT не підходить для отримання ліцензії у Великій Британії", - заявила виконавча директорка Ofcom Мелані Доус.



Додамо, що RT у Великій Британії не працює через санкції, введені ЄС після того, як російська армія вторглася в Україну.



"Немає жодних сумнівів у тому, що рішення Ofcom відкликати ліцензію RT на мовлення - політичне. Багато років у Великій Британії шукали формальний привід закрити RT, але намагалися зберегти видимість свободи слова. Тепер маски скинуті", - поскаржилася в Telegram головна редакторка RT Маргарита Симоньян.