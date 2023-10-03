Слідком росії заочно звинуватив у "тероризмі" українське вище військове керівництво

11:07 03 жовтня Київ, Україна

Слідчий комітет росії заочно звинуватив представників вищого військового керівництва України за атаки безпілотними літальними апаратами на об'єкти цивільної інфраструктури в росії. Серед обвинувачених зокрема керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

Про це повідомляє слідчий комітет росії.



Звинувачення висунули керівнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову, командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил Олексію Неїжпапі та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергію Бурденюку.



У слідкомі зазначили, що слідство нібито зібрало докази причетності вищого військового керівництва України до організації та вчинення у період з квітня 2022 року по вересень 2023 року понад 100 ударів з повітря із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по територіях москви та московської області, інших регіонів рф та окупованого росією Криму.



Зазначається, що "фігуранти залучали до скоєння злочинів підлеглих їм по службі військовослужбовців".



Слідком планує найближчим часом "оголосити їх у розшук та обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно".