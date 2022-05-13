Прихована мобілізація у росії

08:42 13 травня Київ, Україна

Росія проводить приховану мобілізацію.



Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.



"Росія проводить приховану мобілізацію. Вона йде двома шляхами. Перший – фактичні дії, які називаються прихованою мобілізацією. Другий – використання резервістів. У них це називається БАРС – бойовий армійський резерв країни. Тобто, по суті, це резервістів залучають на короткострокових контрактах для виконання бойових дій", – сказав Кирило Буданов.



За словами Буданова, ці факти абсолютно підтверджені – Україна має полонених, які за цією системою були залучені.



Він також назвав дві причини, чому росія не оголошує мобілізацію публічно. Перша – економічна, мобілізація ще більше вдарить по економіці рф за умов санкцій. Друга - росія не зможе пояснити, навіщо потрібна мобілізація, якщо російські чиновники стверджують, що в армії рф все "йде за планом".



"Оскільки відповідей на ці два питання вони не мають, вони проводять це виключно прихованим способом", - сказав глава ГУР.



Глава ГУР також зазначив, що в росії розглядають зміни до законодавства, щоб призов був не двічі на рік, а будь-якої миті, коли потрібно. Також розглядається питання підвищення відповідальності для ухилянтів.



"Люди масово намагаються не потрапити на війну в Україну", – пояснив глава ГУР.



Крім того, Буданов підтвердив, що росія має значний брак військової техніки, вона розконсервує техніку зі складів, яка стоїть там з 1960-80-х років. За його словами, після такого тривалого зберігання ця техніка "лише умовно може називатися бойовою".



Як приклад він навів випадок у 810-й бригаді морської піхоти у тимчасово окупованому Криму, у якої на полігоні поїхало лише 14% техніки, хоча на папері була укомплектованість 100%.