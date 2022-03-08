Скоро ми зможемо сказати нашим громадянам: повертайтеся, – Зеленський

Президент України, як і обіцяв, має постійний зв'язок з народом країни, у своїх зверненнях та інтерв'ю він розповідає про ситуацію як у країні, так і на міжнародній арені. Сьогодні Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він переконаний, що скоро ми зможемо сказати українським громадянам, які були змушені виїхати з країни, щоб вони поверталися.
Глава держави повідомив, що пізно вночі говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном та з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він додав, що безмежно вдячний кожному з них.
Володимир Зеленський додав, що в Україні вже думають про майбутнє для всіх українців після війни, як оживити наші міста та відновити економіку.
Президент повідомив, що говорив із головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчою директоркою МВФ Крістіною Георгієвою. Він зазначив, що вдалося досягти згоди між найбільшими фінансовими інститутами задля підтримки України.
За його словами, вже є рішення про невідкладну допомогу та десятки мільярдів доларів на відновлення України після війни.
Також Володимир Зеленський заявив, що говорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, лідерами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головною темою цих розмов було членство в ЄС для України.
Володимир Зеленський також повідомив, що Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони та контратакують агресора під Харковом, захищаючи місто.
Вони тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Тож російській армії не вдалося вийти на заплановані рубежі.
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