Скоро ми зможемо сказати нашим громадянам: повертайтеся, – Зеленський

Президент України, як і обіцяв, має постійний зв'язок з народом країни, у своїх зверненнях та інтерв'ю він розповідає про ситуацію як у країні, так і на міжнародній арені. Сьогодні Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він переконаний, що скоро ми зможемо сказати українським громадянам, які були змушені виїхати з країни, щоб вони поверталися.

«Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок та дітей отримали гідне ставлення. Фактично у нас більше немає кордону із дружньою Польщею, бо ми разом на боці добра. Нам не до кордонів. Я впевнений, що скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтесь! Повертайтеся з Польщі, Румунії, Словаччини та всіх інших дружніх країн», - зазначив він.

Глава держави повідомив, що пізно вночі говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном та з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він додав, що безмежно вдячний кожному з них.

Володимир Зеленський додав, що в Україні вже думають про майбутнє для всіх українців після війни, як оживити наші міста та відновити економіку.

Президент повідомив, що говорив із головою Світового банку Девідом Малпассом, виконавчою директоркою МВФ Крістіною Георгієвою. Він зазначив, що вдалося досягти згоди між найбільшими фінансовими інститутами задля підтримки України.

За його словами, вже є рішення про невідкладну допомогу та десятки мільярдів доларів на відновлення України після війни.

Також Володимир Зеленський заявив, що говорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, лідерами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головною темою цих розмов було членство в ЄС для України.

«Я вдячний європейцям – сотням тисяч людей у різних містах нашого континенту. Братислава, Вільнюс, Франкфурт, Ліон, Париж, Тбілісі, Прага. Вони вчора вийшли на підтримку України. На підтримку Європи. Вони вийшли заради миру. Якомога швидше. Я вдячний американцям – стійкій двопартійній більшості звичайних людей. Ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України та вимагають посилення санкцій проти Росії за агресію вже зараз», – додав президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що Збройні сили України хоробро тримають усі ключові напрямки нашої оборони та контратакують агресора під Харковом, захищаючи місто.

Вони тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Тож російській армії не вдалося вийти на заплановані рубежі.