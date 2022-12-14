Скільки "вагнерівців" воює на фронті - ЦНС

Російські окупанти відправили 23 тисячі найманців приватної військової компанії Вагнер, завербованих у в'язницях, на передову. Про це у вівторок, 13 грудня, повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Наголошується, що противник фактично "обмінює життя дешевих бійців на життя українців".
Там звернули увагу, що дані втрати не деморалізують ПВК "Вагнер", оскільки кваліфікований особовий склад та керівництво у штурмах не бере участі.
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