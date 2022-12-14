Скільки "вагнерівців" воює на фронті - ЦНС

08:40 14 грудня Київ, Україна

Російські окупанти відправили 23 тисячі найманців приватної військової компанії Вагнер, завербованих у в'язницях, на передову. Про це у вівторок, 13 грудня, повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

"Загалом окупанти завербували 23 тис. ув'язнених, яких використовують при штурмі як м'ясо". Їхня смерть не резонує в російському суспільстві і тому дозволяє росіянам не думати про втрати", - йдеться у публікації.

Наголошується, що противник фактично "обмінює життя дешевих бійців на життя українців".

"Інтервенти формують із ув'язнених штурмові загони, під час штурму використовують аеророзвідку, завдяки якій командири груп спостерігають за діями своїх підлеглих", - розповіли у ЦНС



Там звернули увагу, що дані втрати не деморалізують ПВК "Вагнер", оскільки кваліфікований особовий склад та керівництво у штурмах не бере участі.