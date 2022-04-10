Скільки українців вважають, що політичну рекламу потрібно повністю заборонити - підсумки опитування

17:19 12 липня Київ, Україна

В Україні проведено опитування про ставлення до політичної реклами, згідно з яким 41% опитаних вважає, що політичну рекламу потрібно повністю заборонити і лише 14%, що вона повинна бути в цілому дозволена.

Результати опитування озвучив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" доктор історичних наук Олексій Гарань.

"Ми запитували про ставлення респондентів до політичної реклами. 41% вважає, що політичну рекламу потрібно заборонити повністю, 27% вважають, що її можна дозволити, але тільки під час виборів, 12,5% - що можна дозволити тільки в період між виборами, і лише 14% вважають, що вона повинна бути в цілому дозволена", - сказав Гарань.

За його словами, в ході опитування вивчалося і ставлення респондентів до використання політичними партіями коштів державного фінансування.

"Найбільше респонденти підтримують витрати державних коштів, що надаються партіям на просвітницьку і громадську діяльність - 74%, 55% - на навчання та підвищення кваліфікації, а ось витрати на виборчу кампанію, на політичну - тільки 32%, що можна витрачати державні кошти на політичну рекламу - тільки 18% (вважають так - ред.). Тобто, досить чітко видно, що в основному це витрати на просвітницьку, громадську діяльність і підвищення кваліфікації, респонденти схвалюють", - підкреслив Гарань.

Однак, за його словами, більшість опитаних заявили, що для них є важливою інформація про джерела фінансування та витрати партій у формуванні власного ставлення до тієї чи іншої політсили.

"Якщо говорити про джерела фінансування і про витрати, то це важливо для 57% опитаних. І тільки 13% говорять, що їм достатньо інформації про фінансування політичних партій. Тобто, тут є очевидний розрив між суспільним запитом і між тим, що люди мають. 19% говорять, що знають про те, що політичні партії зобов'язані надавати щоквартальні фінансові звіти в НАЗК, а ще 40% щось про це чули. А нічого про це не знають більше ніж 40% опитаних", - розповів Гарань.

Він зазначив, що молодь краще ознайомлена з партійними фінансами і з тим, що партії зобов'язані подавати фінансові звіти в НАЗК. "Серед молоді майже в три рази більше тих, хто переглядав партійні звіти, в порівнянні зі старшими респондентами", - сказав учений.



Опитування на тему "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 по 7 червня 2021 року. Всього було проведено 2003 інтерв'ю. Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.



Фінансування опитувань здійснено в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.