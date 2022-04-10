Скільки українців вважають, що політичну рекламу потрібно повністю заборонити - підсумки опитування

В Україні проведено опитування про ставлення до політичної реклами, згідно з яким 41% опитаних вважає, що політичну рекламу потрібно повністю заборонити і лише 14%, що вона повинна бути в цілому дозволена.
Результати опитування озвучив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" доктор історичних наук Олексій Гарань.
За його словами, в ході опитування вивчалося і ставлення респондентів до використання політичними партіями коштів державного фінансування.
Однак, за його словами, більшість опитаних заявили, що для них є важливою інформація про джерела фінансування та витрати партій у формуванні власного ставлення до тієї чи іншої політсили.
Він зазначив, що молодь краще ознайомлена з партійними фінансами і з тим, що партії зобов'язані подавати фінансові звіти в НАЗК. "Серед молоді майже в три рази більше тих, хто переглядав партійні звіти, в порівнянні зі старшими респондентами", - сказав учений.
Опитування на тему "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 по 7 червня 2021 року. Всього було проведено 2003 інтерв'ю. Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Фінансування опитувань здійснено в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
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