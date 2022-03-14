Скільки коштує голова Рамзана Кадирова. Оголошено винагороду

12:37 14 березня Київ, Україна

В Україні оголосили нагороду за голову глави Чечні Рамзана Кадирова, який стверджує, що знаходиться на території країни.



Зокрема, колишній нардеп Ігор Мосійчук пропонує за Кадирова 100 тисяч доларів, а інший екснардеп Євген Рибчинський – будинок під Києвом та 40 соток землі.



На вихідних російські телеграм-канали почали публікувати відео Кадирова з російськими військовими, де стверджувалося, що він знаходиться в Київській області.



Коментуючи цю інформацію, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що "якщо Кадиров справді під Києвом, ЗСУ його знищать". На що Кадиров відповів: "Чому якщо? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати у твої двері?"