Скільки коштує голова Рамзана Кадирова. Оголошено винагороду

В Україні оголосили нагороду за голову глави Чечні Рамзана Кадирова, який стверджує, що знаходиться на території країни.
Зокрема, колишній нардеп Ігор Мосійчук пропонує за Кадирова 100 тисяч доларів, а інший екснардеп Євген Рибчинський – будинок під Києвом та 40 соток землі.
На вихідних російські телеграм-канали почали публікувати відео Кадирова з російськими військовими, де стверджувалося, що він знаходиться в Київській області.
Коментуючи цю інформацію, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що "якщо Кадиров справді під Києвом, ЗСУ його знищать". На що Кадиров відповів: "Чому якщо? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати у твої двері?"
Зокрема, колишній нардеп Ігор Мосійчук пропонує за Кадирова 100 тисяч доларів, а інший екснардеп Євген Рибчинський – будинок під Києвом та 40 соток землі.
На вихідних російські телеграм-канали почали публікувати відео Кадирова з російськими військовими, де стверджувалося, що він знаходиться в Київській області.
Коментуючи цю інформацію, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що "якщо Кадиров справді під Києвом, ЗСУ його знищать". На що Кадиров відповів: "Чому якщо? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати у твої двері?"
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