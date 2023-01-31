Скільки російських військових перебувають в Україні - Буданов

За даними глави головного управління розвідки Кирила Буданова, в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових.
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами Буданова, "приблизно 326 тисяч російських військових" зараз воюють в Україні.
Також глава ГУР розповів, що у росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет "Калібр".
Буданов також вважає, що кремлю варто побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі.
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами Буданова, "приблизно 326 тисяч російських військових" зараз воюють в Україні.
Також глава ГУР розповів, що у росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет "Калібр".
Буданов також вважає, що кремлю варто побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі.
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