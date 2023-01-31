Скільки російських військових перебувають в Україні - Буданов

15:06 31 січня Київ, Україна

За даними глави головного управління розвідки Кирила Буданова, в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами Буданова, "приблизно 326 тисяч російських військових" зараз воюють в Україні.

Також глава ГУР розповів, що у росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет "Калібр".

Буданов також вважає, що кремлю варто побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі.
 
"На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що росія має бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", - зазначив він.