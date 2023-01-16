Скільки та яку зброю союзники передали Україні з початку повномасштабної війни

12:15 16 січня Київ, Україна

Журналісти Bloomberg підрахували всю зброю, отриману Україною від західних союзників і яку Захід пообіцяв передати найближчим часом.

Про це повідомляє сайт видання.
"Союзники України надали понад 4000 одиниць бронетехніки, артилерійських установок, літаків та інших систем озброєння, щоб допомогти Києву боротися з росією, а тепер найпотужніші члени НАТО надсилають більше летальної зброї", - йдеться у повідомленні.
Для аналізу дослідники використовували Oryx – нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони. За оцінкою видання, загалом Україна отримала:
 
Броньована техніка
  • 410 танків радянських часів, доставлених членами НАТО до країн колишнього комуністичного блоку, включаючи Польщу, Чехію та Словенію.
  • 300 бронемашин піхоти, зокрема 250 БМП радянської розробки з колишніх комуністичних країн.
  • 1100 бронетранспортерів, у тому числі 300 бронетранспортерів M113 та 250 M117.
  • Більше 160 M113 американського виробництва із семи інших країн, включаючи Великобританію, Литву, Австралію, Німеччину, Данію, Португалію та Іспанію.
  • Декілька сотень інших транспортних засобів, включаючи броньовані лікувальні центри.
  • Машини із протимінним захистом (MRAP)
  • Загалом близько 925, включаючи 440 американських M1224 MaxxPro.
  • 90 австралійських Bushmaster.
Артилерія
  • 300 буксированих гаубиць, з них більше 210 155-мм M777 та 72 105-мм гаубиці зі США.
  • Понад 400 одиниць самохідної артилерії, у тому числі понад 20 155-мм гаубиць із Великобританії та по 18 із Польщі, Німеччини та США.
Реактивні системи залпового вогню
  • Загалом 95 РСЗВ, у тому числі 38 високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, виробництва американської компанії Lockheed Martin.
  • Понад 40 122 мм реактивних систем залпового вогню комуністичних часів з Польщі та Чехії.
"Ці цифри є приблизними і не можуть бути незалежно перевірені Bloomberg. Вони можуть охоплювати предмети, взяті під заставу, але не доставлені, інші предмети, які не включені, могли бути доставлені, але не оприлюднені", — зазначають журналісти.