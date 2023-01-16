Скільки та яку зброю союзники передали Україні з початку повномасштабної війни

"Союзники України надали понад 4000 одиниць бронетехніки, артилерійських установок, літаків та інших систем озброєння, щоб допомогти Києву боротися з росією, а тепер найпотужніші члени НАТО надсилають більше летальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Для аналізу дослідники використовували Oryx – нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони. За оцінкою видання, загалом Україна отримала:

Броньована техніка

Артилерія

Реактивні системи залпового вогню

"Ці цифри є приблизними і не можуть бути незалежно перевірені Bloomberg. Вони можуть охоплювати предмети, взяті під заставу, але не доставлені, інші предмети, які не включені, могли бути доставлені, але не оприлюднені", — зазначають журналісти.