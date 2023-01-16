Скільки та яку зброю союзники передали Україні з початку повномасштабної війни

Журналісти Bloomberg підрахували всю зброю, отриману Україною від західних союзників і яку Захід пообіцяв передати найближчим часом.
Про це повідомляє сайт видання.
Про це повідомляє сайт видання.
Для аналізу дослідники використовували Oryx – нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони. За оцінкою видання, загалом Україна отримала:
Броньована техніка
- 410 танків радянських часів, доставлених членами НАТО до країн колишнього комуністичного блоку, включаючи Польщу, Чехію та Словенію.
- 300 бронемашин піхоти, зокрема 250 БМП радянської розробки з колишніх комуністичних країн.
- 1100 бронетранспортерів, у тому числі 300 бронетранспортерів M113 та 250 M117.
- Більше 160 M113 американського виробництва із семи інших країн, включаючи Великобританію, Литву, Австралію, Німеччину, Данію, Португалію та Іспанію.
- Декілька сотень інших транспортних засобів, включаючи броньовані лікувальні центри.
- Машини із протимінним захистом (MRAP)
- Загалом близько 925, включаючи 440 американських M1224 MaxxPro.
- 90 австралійських Bushmaster.
Артилерія
- 300 буксированих гаубиць, з них більше 210 155-мм M777 та 72 105-мм гаубиці зі США.
- Понад 400 одиниць самохідної артилерії, у тому числі понад 20 155-мм гаубиць із Великобританії та по 18 із Польщі, Німеччини та США.
Реактивні системи залпового вогню
- Загалом 95 РСЗВ, у тому числі 38 високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, виробництва американської компанії Lockheed Martin.
- Понад 40 122 мм реактивних систем залпового вогню комуністичних часів з Польщі та Чехії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі