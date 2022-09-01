Скільки генералів втратила армія росії, - британська розвідка

11:28 07 серпня Київ, Україна

З початку вторгнення росії в Україну як мінімум шість російських командувачів було звільнено і 10 російських генералів загинули. Про це повідомляє британська розвідка.

"Погана результативність російських збройних сил під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, ймовірно, призвело до звільнення щонайменше шести російських командирів з початку бойових дій у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про звільнення командувачів Східним та Західним військовими округами росії.

Зазначається, що генерал-полковника Олександра Чайка було звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022 року. А генерал-полковник Олександр Журавльов, командувач Західного військового округу з 2018 року, був відсутній на святкуванні дня вмф росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, і швидше за все його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Крім того, генерал Олександр Дворніков був усунений після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

"Ці звільнення посилюються тим, що на полі бою в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів. Сукупний вплив на узгодженість командування, ймовірно, посилює тактичні та оперативні проблеми росії", - сказано у звіті Міноборони Британії.

Нагадаємо, на Донеччині в червні загинув командир "1-го армійського корпусу ДНР" генерал-майор Роман Кутузов, який особисто очолив наступ.

Також повідомлялося, що Збройні сили України знищили двох російських генералів на території Херсонської області.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника на 7 серпня орієнтовно склали: