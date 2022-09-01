Скільки генералів втратила армія росії, - британська розвідка

З початку вторгнення росії в Україну як мінімум шість російських командувачів було звільнено і 10 російських генералів загинули. Про це повідомляє британська розвідка.
Йдеться про звільнення командувачів Східним та Західним військовими округами росії.
Зазначається, що генерал-полковника Олександра Чайка було звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022 року. А генерал-полковник Олександр Журавльов, командувач Західного військового округу з 2018 року, був відсутній на святкуванні дня вмф росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, і швидше за все його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.
Крім того, генерал Олександр Дворніков був усунений після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.
Нагадаємо, на Донеччині в червні загинув командир "1-го армійського корпусу ДНР" генерал-майор Роман Кутузов, який особисто очолив наступ.
Також повідомлялося, що Збройні сили України знищили двох російських генералів на території Херсонської області.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника на 7 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42200 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 1805 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 4055 (+4) од.;
- артилерійських систем – 958 (+3) од.;
- РСЗВ - 260 (+0) од.;
- засобів ППО – 132 (+5) од.;
- літаків – 223 (0) од.;
- вертольотів – 191 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6) од.;
- крилатих ракет – 182 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од.;
- спеціальної техніки - 86 (+1) од.
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