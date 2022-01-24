Скільки триватиме підрахунок голосів після виборів

Час підрахунку результатів голосування залежить від декількох факторів, але можна стверджувати однозначно, що відкритість списків затягне процес підрахунку.
Про це повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у вівторок, 8 вересня.
Тривалість процесу
Як наголошується, що найбільш песимістичний сценарій - до середи після дня голосування. Відкритість списків призводить до більш тривалого процесу підрахунку.
Як буде проходити підрахунок
Територіальні виборчі комісії будуть математично обраховувати виборчу квоту та рейтингувати кандидатів у списку. Також можуть бути розроблені додаткові IТ-інструменти для здійснення логічних перевірок.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі