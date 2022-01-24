Скільки триватиме підрахунок голосів після виборів

15:51 08 вересень Київ, Україна

Час підрахунку результатів голосування залежить від декількох факторів, але можна стверджувати однозначно, що відкритість списків затягне процес підрахунку.





Про це повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у вівторок, 8 вересня.



Тривалість процесу



Як наголошується, що найбільш песимістичний сценарій - до середи після дня голосування. Відкритість списків призводить до більш тривалого процесу підрахунку.

"А якщо в законодавстві не буде чіткої відповіді, які бюлетені дійсні, а які є недійсними, то будуть дискусії. Дискусія щодо одного бюлетеня може тривати годинами", - вважає вона.

Як буде проходити підрахунок



Територіальні виборчі комісії будуть математично обраховувати виборчу квоту та рейтингувати кандидатів у списку. Також можуть бути розроблені додаткові IТ-інструменти для здійснення логічних перевірок.