Скептичне ставлення до війни набирає обертів серед російської бізнес-еліти та олігархів — британська розвідка

11:23 17 червня Київ, Україна

Незважаючи на те, що більшість росіян кажуть соціологам, що вони підтримують "спецоперацію" в Україні», частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою опозицію, а багата категорія росіян щосили намагається залишити країну, йдеться у ранковому зведенні британської розвідки.

«Скептицизм з приводу війни, ймовірно, особливо сильний серед російської бізнес-еліти та олігархів. Заявки на міграцію свідчать, що 15 тисяч російських мільйонерів (у доларах США), ймовірно, вже намагаються залишити країну», – кажуть аналітики.

Серед мотивів є особистий протест проти російського вторгнення, так і намір уникнути фінансового впливу санкцій, накладених на росію.

«Якщо ця міграція триватиме, то вона, ймовірно, посилить довгострокові збитки, завдані війною економіці Росії», - вважають експерти.

Загалом у Росії війна прискорила тривалу траєкторію руху країни до абсолютного авторитаризму. Як приклад останніми тижнями Держдума Росії почала процес введення 20-річного позбавлення волі росіянам, що воюють проти російської федерації.. Йдеться про Легіона «Свобода для Росії», що складається з росіян, але воює на боці українських військових.



Щодо ситуації на фронті повідомляється, що за останні 24 години російські сили, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів на напрямі Попасної, звідки вони намагаються оточити східний котел з півдня.