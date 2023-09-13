Скандал із Польщею на рівні МЗС. Реакція президента Зеленського

07:25 02 серпня Київ, Україна

Учора, 1 серпня, сталася скандальна ситуація, викликана висловлюванням міністра канцелярії президента Польщі, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача. Він заявив про "невдячність" з боку України за допомогу Польщі.

Через його заяву до МЗС України було запрошено посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав "помилкою" виклик посла. У відповідь польське міністерство викликало у резиденцію зовнішньополітичного відомства українського посла Василя Зварича.

На цю ситуацію надійшла відповідна реакція президента України Володимира Зеленського. Україна та Польща разом стали справжнім щитом Європи – від моря до моря – "і жодної тріщини в цьому щиті бути не може". Політичним моментам не можна зіпсувати дружбу між країнами. Так він написав у Twitter.

Глава держави подякував Польщі за підтримку, яку вона надає Україні. Зеленський наголосив, що свобода кожного в Європі міцніша, коли це спільна свобода всіх.