Скандал із Польщею на рівні МЗС. Реакція президента Зеленського

07:25 02 серпня Київ, Україна

Учора, 1 серпня, сталася скандальна ситуація, викликана висловлюванням міністра канцелярії президента Польщі, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача. Він заявив про "невдячність" з боку України за допомогу Польщі.

Через його заяву до МЗС України було запрошено посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав "помилкою" виклик посла. У відповідь польське міністерство викликало у резиденцію зовнішньополітичного відомства українського посла Василя Зварича.

На цю ситуацію надійшла відповідна реакція президента України Володимира Зеленського. Україна та Польща разом стали справжнім щитом Європи – від моря до моря – "і жодної тріщини в цьому щиті бути не може". Політичним моментам не можна зіпсувати дружбу між країнами. Так він написав у Twitter.

Глава держави подякував Польщі за підтримку, яку вона надає Україні. Зеленський наголосив, що свобода кожного в Європі міцніша, коли це спільна свобода всіх.

"Ми в Європі вміємо об'єднуватися і захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони і настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика іноді намагається бути вищою за єдність, а емоції - вищими за фундаментальні інтереси народів", - сказав він.

Президент наголосив, що Україна бореться за свою свободу та свободу всієї Європи. "І ми вдячні кожному народу, який допомагає. Дуже цінуємо історичну підтримку Польщі...", - наголосив Зеленський.

"Ми не дамо ніяким політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода і благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом - понад усе", - підсумував глава держави.