Скадовськ повністю звільнений від російських загарбників

У Скадовську на Херсонщині окупантів немає, а ситуація контрольована.
У місті є газ, вода, світло та зв'язок. Також працюють служби соціального забезпечення.
Про це повідомив мер Скадовська Олександр Яковлєв.
Про це повідомив мер Скадовська Олександр Яковлєв.
За його словами, з понеділка планується відновити навчальний процес у школах – поки що онлайн. Також запрацюють музична школа та будинок культури.
Над Скадовським районом Херсонської області українські військові збили два російські вертольоти Ка-52. Про це 12 матраків повідомили у Сухопутних військах ВСУ.
За даними військових, один із пілотів вижив, його відвезли до лікарні.
Про цей гелікоптер, що є вершиною російського вертольотобудування, колись зняли пафосний фільм «Чорна акула». Ну, «акула», може, і чорна – та тільки Херсонщина – край рибалок…
За даними Генштабу за 17 днів бойових дій збито 83 вертольоти ворога.
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