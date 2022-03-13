Скадовськ повністю звільнений від російських загарбників

07:56 13 березня Київ, Україна

У Скадовську на Херсонщині окупантів немає, а ситуація контрольована.

У місті є газ, вода, світло та зв'язок. Також працюють служби соціального забезпечення.



Про це повідомив мер Скадовська Олександр Яковлєв.

"Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло, є зв'язок, щоправда, іноді з перебоями... Щодо ситуації з безпекою - ситуація в місті контрольована. У нас працюють патрулі, працює служба охорони. Тому більш-менш у нас дотримуються порядку", - наголосив міський голова.

За його словами, з понеділка планується відновити навчальний процес у школах – поки що онлайн. Також запрацюють музична школа та будинок культури.



Над Скадовським районом Херсонської області українські військові збили два російські вертольоти Ка-52. Про це 12 матраків повідомили у Сухопутних військах ВСУ.



За даними військових, один із пілотів вижив, його відвезли до лікарні.



Про цей гелікоптер, що є вершиною російського вертольотобудування, колись зняли пафосний фільм «Чорна акула». Ну, «акула», може, і чорна – та тільки Херсонщина – край рибалок…



За даними Генштабу за 17 днів бойових дій збито 83 вертольоти ворога.