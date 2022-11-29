СІЗО в Ялті - чудове місце для утримання військових злочинців росії - Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що чудовим місцем для утримання російських військових злочинців перед трибуналом стане слідчий ізолятор у звільненому Криму.
Про це він у понеділок, 28 листопада, написав у Twitter, коментуючи повідомлення заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва.
Про це він у понеділок, 28 листопада, написав у Twitter, коментуючи повідомлення заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва.
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