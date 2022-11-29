СІЗО в Ялті - чудове місце для утримання військових злочинців росії - Подоляк

"Слідчий ізолятор міста Ялта - чудове місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд у місці, де було засновано сучасну ООН", - написав Подоляк.