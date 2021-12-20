Ситуацію на Донбасі потрібно вирішувати без посередників

15:03 09 липень Київ, Україна

Ситуація на Донбасі може зрушити з мертвої точки, якщо Російська Федерація піде на прямі переговори з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно почати прямий діалог з Російською Федерацією.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Голосу Америки.



У той же час Росія, за словами Кулеби, відмовляється від прямого діалогу, наполягаючи на переговорах з так званим ЛДНР.

"Є одне питання, яке блокує всі. Якщо його вирішити, можна рухатися вперед. Це питання - прямий діалог. Росія наполягає, що ми повинні вести переговори виключно з так званими "ДНР" і "ЛНР", а ми наполягаємо, що повинні вести прямий діалог з Російською Федерацією і шукати рішення з ними. Вдалося б домогтися прориву у багатьох питаннях, якби змогли вирішити цю проблему ", - сказав Кулеба, зазначивши, що поки рішення немає.

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі виключили можливість проведення саміту нормандської четвірки в найближчій перспективі.