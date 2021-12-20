Ситуацію на Донбасі потрібно вирішувати без посередників

Ситуація на Донбасі може зрушити з мертвої точки, якщо Російська Федерація піде на прямі переговори з Україною.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно почати прямий діалог з Російською Федерацією.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Голосу Америки.
У той же час Росія, за словами Кулеби, відмовляється від прямого діалогу, наполягаючи на переговорах з так званим ЛДНР.
У той же час Росія, за словами Кулеби, відмовляється від прямого діалогу, наполягаючи на переговорах з так званим ЛДНР.
Нагадаємо, сьогодні в Кремлі виключили можливість проведення саміту нормандської четвірки в найближчій перспективі.
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