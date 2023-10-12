Ситуація у Запорізькій області погіршується: рашисти затримують зарплату та піднімають ціни

08:28 12 жовтня Київ, Україна

Ситуація у Запорізькій області продовжує погіршуватися через зростання цін на продукти та затримки у виплатах зарплат та соціальних допомог, як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



Вартість продуктів зросла на 30 відсотків, і тепер жителі стикаються з цінами, такими як 120-140 рублів за десяток яєць, 700 рублів та вище за копчену ковбасу, а також 650-750 рублів за кілограм яловичини.



Подорожчав проїзд: мелітопольці змушені платити 25 рублів замість попередніх 15, а мешканці передмістя зіштовхнулися з підвищенням вартості до 40 рублів замість 30.



Ціни на пальне також збільшилися, з бензином А95, який коштує 69 рублів за літр, дизельним паливом від 74 до 78 рублів за літр та автогазом за ціною 25-29 рублів.



Складнощі не обмежуються лише цінами. Затримки у виплатах зарплат та соціальної допомоги відчувають медики, педагоги та комунальні працівники, які не отримують гроші вже півтора місяці.



Іван Федоров також заявив, що окупанти вкрай байдужі до того, як виживають місцеві жителі, і що будь-які заяви про гуманітарну кризу робляться скоріше заради вигоди перед кремлівським режимом, аніж заради добробуту населення.