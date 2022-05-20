Ситуація в Україні 20 травня: зведення військової розвідки Великої Британії

09:10 20 травня Київ, Україна

Як тільки росія остаточно захопить Маріуполь, сили звідти будуть перекинуті для посилення операцій на Донбасі, - Британська розвідка.



▪️ Понад 1700 українських військовослужбовців залишили територію заводу "Азовсталь". Скільки ще лишається там, невідомо. Як тільки росія остаточно візьме Маріуполь під контроль, сили звідти буде перекинуто для посилення операцій на Донбасі.



▪️ Український опір у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та модернізовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати, і це може бути тривалим процесом.



▪️ російські командири, однак, змушені демонстративно досягати оперативних цілей. Це означає, що росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил.