Ситуація в Україні 20 травня: зведення військової розвідки Великої Британії

Як тільки росія остаточно захопить Маріуполь, сили звідти будуть перекинуті для посилення операцій на Донбасі, - Британська розвідка.
▪️ Понад 1700 українських військовослужбовців залишили територію заводу "Азовсталь". Скільки ще лишається там, невідомо. Як тільки росія остаточно візьме Маріуполь під контроль, сили звідти буде перекинуто для посилення операцій на Донбасі.
▪️ Український опір у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та модернізовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати, і це може бути тривалим процесом.
▪️ російські командири, однак, змушені демонстративно досягати оперативних цілей. Це означає, що росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил.
▪️ Понад 1700 українських військовослужбовців залишили територію заводу "Азовсталь". Скільки ще лишається там, невідомо. Як тільки росія остаточно візьме Маріуполь під контроль, сили звідти буде перекинуто для посилення операцій на Донбасі.
▪️ Український опір у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та модернізовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати, і це може бути тривалим процесом.
▪️ російські командири, однак, змушені демонстративно досягати оперативних цілей. Це означає, що росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил.
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