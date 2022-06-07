Ситуація в Маріуполі з кожним днем ​​стає дедалі критичнішою

12:51 07 червня Київ, Україна

На тлі дефіциту продовольства та води у мешканців Маріуполя, відсутності мінімальних комунальних умов у будинках для життя окупанти на пересувних екранах транслюють виступи путіна.

Маріуполь продовжує перебувати під окупацією росії та проросійських маріонеток «ДНР». Ситуація у місті з кожним днем стає дедалі критичнішою.



Маріупольці, які досі залишаються у місті, скаржаться на гостру нестачу води та їжі, немає медикаментів. Місто завалене сміттям та трупами. Настало літо, а з ним і прийшли спекотні дні. Висока температура викликає швидке розкладання тіл загиблих, які все ще залишаються на вулицях та під завалами будівель або були поховані у неглибоких могилах прямо у дворах будинків. Таких тіл сотні та сотні.





З березня у місті немає централізованого водопостачання, світла та газу. На цей момент у кількох точках міста встановлено ємності з питною водою, однак доступ до неї надається після відбуття трудової повинності. Як правило, росіяни залучають людей до розчищення міста від сміття, завалів та трупів.



Назріває екологічна та епідеміологічна катастрофа, яка торкнеться не лише мирних жителів Маріуполя, а й російських солдатів, які у місті.



А пропагандисти, які сидять у москві, Донецьку... і транслюють промови путіна... не чують сильного запаху каналізації, запаху трупів, що розкладаються; вони не бачать собак, що бігають з людською рукою в пащі і доїдають залишки, вони не бачать щурів, гризунів, рознощиків епідемій холери, чуми.