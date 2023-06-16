Ситуація на Запорізькій АЕС залишається стійкою та під контролем - Енергоатом

12:46 08 червня Київ, Україна

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається стійкою та під контролем, стверджує "Енергоатом".



За останніми даними, незважаючи на підрив греблі Каховської ГЕС російськими окупантами, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та під контролем.



Рівень води у Каховському водосховищі знаходиться на рівні 13,0 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС - на рівні 16,6 м до 8 червня 09:00, що повністю задовольняє потреби станції, інформує прес-служба "Енергоатому".



Зазначається, що енергоблоки ЗАЕС не функціонують з вересня 2022 року, тому активного випаровування води із ставка-охолоджувача не спостерігається, нагадують у компанії "Енергоатом".