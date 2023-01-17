"Ситуація на ЗАЕС погіршується" - Галущенко

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів з окупантами. Також ситуація погіршується і з технічного погляду.
Про це на спільному брифінгу із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі на Південноукраїнській атомній станції сказав міністр енергетики України Герман Галущенко
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“Наразі станція не працює, тільки отримує енергію з українського боку. Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян”, – сказав Галущенко.
За його словами, Україна поверне ЗАЕС, це питання часу та немає інших очікувань. Але ключове – у якому стані Україна отримає ЗАЕС назад.
"І тут дуже важлива місія МАГАТЕ, яка має там дивитися і з погляду того, що відбувається, і з точки зору нашої станції, нашого обладнання", - сказав Галущенко.
Відповідаючи на запитання щодо кількості людей на ЗАЕС, міністр сказав, що там сьогодні перебувають близько 6 тисяч осіб, але вони обмежені у допуску на станцію.
"Сам допуск – там десь 2,5-3 тисячі, до окупації було 11 тисяч", – сказав Галущенко.
Говорячи про створення захисної зони на ЗАЕС, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що ситуація навколо АЕС продовжує бути дуже складною.
“Ядерна аварія чи ядерний інцидент із радіологічними наслідками – це не в чиїх інтересах. Це забрало більше часу, ніж я очікував спочатку. Але зараз триває війна, і цілі, і погляди у різних сторін є різні”, - сказав Гроссі.
За його словами, на цьому тижні він налаштований оптимістично, планує зустрітися з представниками української влади та просунутися вперед.
“Це процес переговорів, він продовжується. Хоча ця атомна станція українська, вона зараз контролюється росією, це складні переговори... Обидві сторони бояться, що встановлення цієї зони може бути розцінено як надання якоїсь військової переваги будь-якій із сторін. Я намагаюся переконати обидві сторони, що це просто захисна зона для того, щоб запобігти ядерним аваріям або якимось інцидентам”, — додав Гроссі.
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