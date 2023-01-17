"Ситуація на ЗАЕС погіршується" - Галущенко

09:10 17 січня Київ, Україна

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів з окупантами. Також ситуація погіршується і з технічного погляду.

Про це на спільному брифінгу із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі на Південноукраїнській атомній станції сказав міністр енергетики України Герман Галущенко

“Наразі станція не працює, тільки отримує енергію з українського боку. Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян”, – сказав Галущенко.

За його словами, Україна поверне ЗАЕС, це питання часу та немає інших очікувань. Але ключове – у якому стані Україна отримає ЗАЕС назад.

"І тут дуже важлива місія МАГАТЕ, яка має там дивитися і з погляду того, що відбувається, і з точки зору нашої станції, нашого обладнання", - сказав Галущенко.

Відповідаючи на запитання щодо кількості людей на ЗАЕС, міністр сказав, що там сьогодні перебувають близько 6 тисяч осіб, але вони обмежені у допуску на станцію.

"Сам допуск – там десь 2,5-3 тисячі, до окупації було 11 тисяч", – сказав Галущенко.

Говорячи про створення захисної зони на ЗАЕС, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що ситуація навколо АЕС продовжує бути дуже складною.

“Ядерна аварія чи ядерний інцидент із радіологічними наслідками – це не в чиїх інтересах. Це забрало більше часу, ніж я очікував спочатку. Але зараз триває війна, і цілі, і погляди у різних сторін є різні”, - сказав Гроссі.

За його словами, на цьому тижні він налаштований оптимістично, планує зустрітися з представниками української влади та просунутися вперед.