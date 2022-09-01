Ситуація на ЗАЕС стає більш серйозною - МАГАТЕ

13:03 03 серпня Київ, Україна

Усі принципи ядерної безпеки на захопленій росією Запорізькій АЕС було порушено.



Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє Sky News.

"Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну та небезпечну справу", - сказав Гроссі.