Ситуація на ЗАЕС стає більш серйозною - МАГАТЕ

Усі принципи ядерної безпеки на захопленій росією Запорізькій АЕС було порушено.
Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє Sky News.
Він вказав на обстріл біля станції на початку війни.
Наразі АЕС контролюється росією, але там утримують український персонал, що призводить до конфліктів та ймовірного насильства.
МАГАТЕ має деякий контакт з персоналом, але він "неоднорідний", додав Гроссі.
Він також сказав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС було перервано, тому "ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно".
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів ООН про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку заявив, що російські окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на "ядерний щит".
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