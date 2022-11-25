Ситуація на ЗАЕС стає все більш нестабільною - Гроссі
17:04 25 листопада Київ, Україна
Бойові дії, які загрожують безпеці ядерних об'єктів країни, мають бути негайно припинені.
Про це заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму Twitter-акаунті у п'ятницю, 25 листопада.
"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", - зазначив він.
За його словами, це перший випадок, коли усі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.
"Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це дуже хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об'єктів України, мають бути негайно припинені", - наголосив Гроссі.
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