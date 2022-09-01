Ситуація на ЗАЕС залишається дуже ризикованою, небезпечною, - Зеленський

Запорізьку атомну електростанцію вдалося підключити до мережі, проте найбільша в Європі АЕС залишається за крок від катастрофи. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході відеозвернення у п'ятницю, 26 серпня.
За його словами, лише завдяки українським атомникам та фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати ЗАЕС від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили.
Глава держави наголосив, що місія МАГАТЕ має прибути на станцію якнайшвидше і допомогти тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі.
Президент висловив подяку всім дипломатам, партнерам та атомникам, які "у прямому розумінні слова рятують і Україну, і Європу".
Нагадаємо, 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була повністю відключена від електромережі. У такому стані станція перебувала до обіду 26 серпня.
Напередодні вдень було підключено до мережі перший із шести енергоблоків, увечері вдалося підключити ще один.
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