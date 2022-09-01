Ситуація на ЗАЕС залишається дуже ризикованою, небезпечною, - Зеленський

Запорізьку атомну електростанцію вдалося підключити до мережі, проте найбільша в Європі АЕС залишається за крок від катастрофи. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході відеозвернення у п'ятницю, 26 серпня.

За його словами, лише завдяки українським атомникам та фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати ЗАЕС від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили.

"Хочу наголосити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що місія МАГАТЕ має прибути на станцію якнайшвидше і допомогти тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі.

Президент висловив подяку всім дипломатам, партнерам та атомникам, які "у прямому розумінні слова рятують і Україну, і Європу".

Нагадаємо, 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була повністю відключена від електромережі. У такому стані станція перебувала до обіду 26 серпня.

Напередодні вдень було підключено до мережі перший із шести енергоблоків, увечері вдалося підключити ще один.