Ситуація на всій лінії фронту залишається вкрай напруженою - зведення ЗСУ

09:03 25 серпня Київ, Україна

Ситуація по всій лінії фронту залишається вкрай напруженою. Окупанти намагаються штурмувати з різних напрямків, але безуспішно.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 серпня.



На Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, бойових машин, ствольної та ракетної артилерії населені пункти вздовж лінії зіткнення.



На Слов'янському напрямку під ураження ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Камишеваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Ворог здійснював штурми у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відступив.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та МЛРС поблизу Спірного, Івано-Дар'ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.



У напрямку Бахмута ворог атакував райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яківлівка. Ворог використовував літаки для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема.



На Авдіївському напрямку під вогнем опинилися Покровськ, Нетайлове, Першотравневе, Орлівка, Водяне, Новобахмутівка, Шуми, Нью-Йорк. Ворожі літаки бомбили поблизу Мар'їнки, Красногорівки та Невельського. Ворог намагався розпочати наступ у напрямку Піски – Первомайське, але безуспішно і відступив.



У напрямку Новопавлівки ворог обстріляв з танків та артилерії різних типів поблизу Павлівки, Єлизаветівки, Костянтинівки, Вугледара, Володимирівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки. Для завдання ударів ворог також використовував авіацію поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.



На Запорізькому напрямку ворог обстріляв позиції наших військ у районах Комишуваха, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Времівка, Щербаки, Залізничне, Новосілка, Бурлацьке, Вільне поле, Шевченко та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків.



На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли наші позиції та цивільну інфраструктуру з танків, ствольної та ракетної артилерії вздовж лінії бойового розмежування. Авіаудар було здійснено у районі населеного пункту Біла Криниця.



Морське угруповання ворога продовжує виконувати завдання щодо блокування цивільного судноплавства та знищення об'єктів углиб території України.