Ситуація на сході України залишається дуже важкою, - Зеленський

Як уже стало традиційним, президент Володимир Зеленський у суботу, 14 травня, виступив із вечірнім відеозверненням за підсумками 80-го дня війни.
Так, глава держави зазначив, що на сьогоднішній день ситуація на сході України залишається дуже важкою.
При цьому президент висловив подяку захисникам за те, що з кожним днем наближають перемогу.
Також Зеленський повідомив, що зараз однією з головних тем його переговорів із союзниками є продовольча безпека. За його словами, дедалі більше країн світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для України Чорне море та продовжуючи війну, ставить десятки інших держав перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства і навіть голоду.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Найбільша активність зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
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