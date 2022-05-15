Ситуація на сході України залишається дуже важкою, - Зеленський

Як уже стало традиційним, президент Володимир Зеленський у суботу, 14 травня, виступив із вечірнім відеозверненням за підсумками 80-го дня війни.

Так, глава держави зазначив, що на сьогоднішній день ситуація на сході України залишається дуже важкою.

"Російські війська досі намагаються показати бодай якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо шалено, але вони не припиняють усіх цих спроб", - сказав він.

При цьому президент висловив подяку захисникам за те, що з кожним днем наближають перемогу.

Також Зеленський повідомив, що зараз однією з головних тем його переговорів із союзниками є продовольча безпека. За його словами, дедалі більше країн світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для України Чорне море та продовжуючи війну, ставить десятки інших держав перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства і навіть голоду.

"Зараз підтримка для України - і насамперед зброєю - означає роботу на недопущення глобального голоду. Чим швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, тим швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку", - наголосив глава держави.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Найбільша активність зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.