Ситуація на польсько-білоруському кордоні: нова спроба мігрантів прорватися до ЄС

10:01 29 листопад Київ, Україна

Протягом доби 28 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 92 мігранти. Також було ухвалено сім рішень про виїзд із Республіки Польща осіб, які перебували на території країни незаконно. Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.



Порівняно з попередньою добою активність мігрантів дещо знизилася, адже 27 листопада спроби перетину кордону було здійснено 125 особами.



На ділянці, що охороняється прикордонною заставою у Мельнику, група з 33 іноземців форсувала кордон за підтримки білоруських силових структур.



Польські прикордонники також звертають увагу на потенційну небезпеку на ділянці кордону завдовжки 171 км, що проходить річкою Буг. Її прикордонникам доводиться патрулювати день і ніч цілий рік незалежно від погодних умов.