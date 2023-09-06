Ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною, але контрольованою - ЗСУ

18:43 11 серпня Київ, Україна

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною, але контрольованою. Минулої доби ворог п'ять разів намагався атакувати позиції українських військ, але всі атаки були успішно відбиті.



Ворог обстрілював українські позиції всіма видами артилерії, зокрема мінометами, реактивними системами залпового вогню та авіацією. ЗСУ також знищили ворожу техніку, зокрема, два танки та три гармати.

"Ситуація, звичайно, важка, враховуючи потужність угруповання ворога, але контрольована. Адже ми знаємо, що вони хочуть робити, знаємо сили та склад їхнього угруповання. Знаємо, найголовніше, їхні слабкі місця", - наголосив спікер.

Щодо ситуації в районі Лимана Череватий розповів, що там протягом доби бойових зіткнень не було, але ворог активно бив артилерією та авіацією по низці населених пунктів.



У районі Бахмута продовжуються активні бої, проте "пріоритет та ініціатива" за Силами оборони.