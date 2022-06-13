Ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу на 13 червня

08:40 13 червня Київ, Україна

Окупанти рф проводять штурмові дії за декількома напрямками і переміщують важке озброєння, йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня.



▪️ На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хренівки Чернігівської області.



▪️ На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України. Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбіцьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці.



▪️ На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог у рамках логістичного забезпечення військ замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.



▪️ На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістили понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі важку броньовану техніку та артилерійські системи.



▪ На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріл позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км на північ від Слов'янська, та Серебрянка, 5 км на північний схід від Сіверського.



▪️ На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії продовжуються. Обстрілював з артилерії позиції сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.



▪️ На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Камишеваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по кордону Роти – Миронівка.



▪️ На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км на схід від Курахового.



▪️ На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках супротивник надавав вогненний вплив уздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.



▪️ На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовуються на утримання раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. З метою уточнення становища наших військ вів повітряну розвідку БпЛА у районі Давидова Брода.



▪️ Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".