Ситуація на фронті: росія веде наступ на 5 напрямках

08:52 09 лютого Київ, Україна

Російські окупаційні війська зосереджують зусилля та ведуть наступ на 5 напрямках, намагаються взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Дослідне, Мар'їнка та Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", - йдеться в повідомленні.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Червона Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Першотравневе, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Богоявленка та Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.



Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинули 3 цивільні особи і ще три - у тяжкому стані. Крім того, ворог здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстріляли райони понад 40 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Заруцьке, Волківка, Атинське, Стукалівка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки та Миропілля на Сумщині та Уди, Червона Зоря, Червоне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фіголівка, Червоне Перше, на Харківщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, а також пошкоджено велику кількість цивільних житлових будинків.



На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневу дію потрапили райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Куп'янськ, Сіньківка, Кучерівка, Піщане, Курилівка, Кислівка, Табаївка та Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Котлярівки та Табаївки Харківської області та Серебрянського лісництва – Луганської.



На Бахмутському напрямку обстрілу зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Червона Гора, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озаранівка, Олександро-Шультине та Веселе у Донецькій області. А загалом – понад 30 населених пунктів. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного.



На Авдіївському та Новопавлівському напрямах під ворожі обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Петрівка, Кам'янка, Авдіївка, Північне, Тоненьке, Водяне, Красногорівка, Богоявленка, Пречистівка та Вугледар Донецької області. Завдано авіаударів біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки та Вугледару.



На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське на Запоріжжі.



На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Одрадокам'янка, Львівське, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Камишани, Бурштинове, Берегове, Велетенське та Херсон.



У населеному пункті Кохане Василівського району Запорізької області російські окупаційні війська масово займаються мародерством.



Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.



Українські артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів.