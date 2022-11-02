Ситуація на Донеччині загострюється - ISW

09:16 02 листопада Київ, Україна

Російські окупаційні війська здійснюють наступальні дії на Донеччині з подвоєною силою.



Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.



За даними аналітиків, ЗС Росії здійснюють спроби штурму відразу на декількох напрямках фронту.



ISW, посилаючись на дані Генерального штабу Збройних сил України, зазначає, що російські війська не залишають спроби захопити Бахмут. Прокремлівські блогери, у свою чергу, стверджують, що активні бойові дії також відбуваються біля Соледара та Досвідченого, а у штурмі позицій ЗСУ беруть участь не лише регулярні підрозділи, а й найманці із приватної військової компанії Вагнер.



Більш того, ВС Росії ведуть активні наступальні дії на Донецькому напрямку. Якщо український Генштаб, за словами аналітиків, повідомляє лише про спробу штурму біля Авдіївки, то російські джерела розповідають про бої у Невельському, Першотравневому, Водяному та під Досвідченим.



Окупаційна влада Донбасу також стверджує, що ВС Росії намагаються захопити Павлівку та Новомихайлівку, які розташовані біля Донецька, а підрозділи ЗСУ, у свою чергу, намагаються перегрупуватися у Вугледарі.