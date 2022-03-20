Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями – Данилов

Найближчими днями в Україну надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов у ефірі українських телеканалів.
Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.
Зазначалося, що оголошений пакет допомоги включатиме: 800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності; дрони; 9 тисяч одиниць протитанкових комплексів; 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів набоїв.
Зазначалося, що оголошений пакет допомоги включатиме: 800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності; дрони; 9 тисяч одиниць протитанкових комплексів; 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів набоїв.
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