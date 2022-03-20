Системи ППО від США будуть в Україні найближчими днями – Данилов

"Вони (США – ред.) публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки та оборони. І вони найближчим часом будуть на території нашої країни. Йдеться про дні", - повідомив секретар РНБО.