Синьо-жовтий прапор майорить на багатьох міжнародних аренах

12:34 05 березень Київ, Україна

Спортивні світові арени демонструють підтримку українського народу у дні агресії російської армії.

4 березня у Пекіні стартували Паралімпійські ігри-2022. Організатори змагань приділили особливу увагу Україні під час церемонії відкриття. На знак підтримки нашої країни була підсвічена арена у синьо-жовтий колір. Додамо, що Міжнародний паралімпійський комітет відхилив заявки росіян та білорусів на участь у Іграх. А сьогодні ми вже отримали хороші новини з Пекіна – наша паралімпійська збірна здобула 7 медалей різного ґатунку та знаходиться на першому місці рейтингової таблиці! Вболіваємо по всій Україні!



На матчі НХЛ у Канаді пролунав український гімн у виконанні живого хору. Льодова арена запалала «синьо-жовтим», а люди підспівували «Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля».



Англійський футбольний клуб «Евертон», за який виступає українець Віталій Міколенко, вирішив розірвати спонсорські угоди з російськими компаніями: USM, Мегафон та Yota. Нещодавно вся футбольна команда вийшла на поле загорнутими в українські прапори.



Також із підтримкою України вийшов президент відомого у всьому світі іспанського футбольного клубу «Барселона» Жоан Лапорта. Він записав зворушливе звернення до українського народу та приєднався до заклику #stopthewar.

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