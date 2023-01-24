Симоненка знято з посади заступника генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Симоненко, який наприкінці 2022 року їздив у відпустку до Іспанії, написав заяву про звільнення з посади. Симоненко їздив у відпустку до Іспанії на "Мерседесі" львівського підприємця та депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка – охоронець Козловського.
Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.
Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.
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