Симоненка знято з посади заступника генпрокурора

11:58 24 січня Київ, Україна

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням із адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", - пише відомство.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Симоненко, який наприкінці 2022 року їздив у відпустку до Іспанії, написав заяву про звільнення з посади. Симоненко їздив у відпустку до Іспанії на "Мерседесі" львівського підприємця та депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка – охоронець Козловського.



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