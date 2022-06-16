Сили ЗСУ на півдні сковують сили ворога

15:29 16 червня Київ, Україна

Наступальні сили Збройних сил України на півдні країни сковують сили ворога.

Про це на брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.



Як повідомила Гуменюк, у Чорному морі зараз знаходиться угруповання ворожих кораблів у складі трьох носіїв крилатих ракет – це два кораблі та один підводний човен.

"Під натиском наших наступальних дій на Херсонщині та Миколаївщині ворог стає досить скутим у своїх діях, активності не виявляє. Його основною тактикою є постійний обстріл територій для створення ілюзії своєї присутності", - пояснила вона.



За її словами, поки що евакуація з півдня є вкрай складною не лише через обстріли, а й через блокпости, які розставили окупанти.. Складність евакуації посилюється наявністю зон мінування.



Також вона додала, що ситуація в Придністров'ї є досить спокійною, жодних активних дій не спостерігається.