Сили ЗСУ на півдні сковують сили ворога

Наступальні сили Збройних сил України на півдні країни сковують сили ворога.
Про це на брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Як повідомила Гуменюк, у Чорному морі зараз знаходиться угруповання ворожих кораблів у складі трьох носіїв крилатих ракет – це два кораблі та один підводний човен.
Як повідомила Гуменюк, у Чорному морі зараз знаходиться угруповання ворожих кораблів у складі трьох носіїв крилатих ракет – це два кораблі та один підводний човен.
За її словами, поки що евакуація з півдня є вкрай складною не лише через обстріли, а й через блокпости, які розставили окупанти.. Складність евакуації посилюється наявністю зон мінування.
Також вона додала, що ситуація в Придністров'ї є досить спокійною, жодних активних дій не спостерігається.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі