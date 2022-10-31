Сили повітряної оборони знищили 44 російські ракети, запущені вранці

Протиповітряна оборона України ліквідувала 44 із понад пів сотні російських ракет, запущених агресором вранці понеділка.



Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

"О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. З літаків-ракетоносіїв стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). 44 крилаті ракети були знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" - 18, повітряного командування "Південь" - 12, повітряного командування "Схід" - 9, повітряного командування "Захід" - 5", - зазначили у відомстві.