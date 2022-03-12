Сили РФ заявили, що Запорізька АЕС переходить "Росатому"

09:17 12 березня Київ, Україна

Виконувач обов'язків голови "Енергоатому" Петро Котін заявив, що російські військові, які захопили Запорізьку АЕС, 11 березня оголосили персоналу, що станція тепер належить "Росатому".

Російський холдинг "Росатом" бере участь у рейдерському захопленні Запорізької атомної електростанції. Окупанти, які тимчасово контролюють територію ЗАЕС, повідомили персоналу, що станція тепер "перебуває у власності "Росатому".

"Представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент і заявили, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому"" , - Заявив Котін.

Пізніше, як сказав Котін, до Енергодару прибула ще одна група людей, серед яких був ідентифікований головний інженер Ростовської АЕС та заступник головного інженера Балаківської АЕС. Разом із ними було ще вісім людей, які намагалися взяти контроль над станцією.