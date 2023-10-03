Сили ППО знищили 29 "шахедів" та крилату ракету "Іскандер-К"

10:42 03 жовтня Київ, Україна

Вночі 3 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну 31 ударним дроном Shahed та крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили 29 "шахедів" та ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму: "шахедів" – з мису Чауда, "Іскандер-К" – з району Джанкоя.

"У південних та східних областях працювала ППО: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувалися в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

Усього сили ППО знищили тридцять повітряних цілей: