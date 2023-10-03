Сили ППО знищили 29 "шахедів" та крилату ракету "Іскандер-К"

Вночі 3 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну 31 ударним дроном Shahed та крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили 29 "шахедів" та ракету.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму: "шахедів" – з мису Чауда, "Іскандер-К" – з району Джанкоя.
Пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму: "шахедів" – з мису Чауда, "Іскандер-К" – з району Джанкоя.
Усього сили ППО знищили тридцять повітряних цілей:
- 29 Шахед-131/136;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К".
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